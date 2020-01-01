Tilt Coin (TILT) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Tilt Coin (TILT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Tilt Coin (TILT) Informacije

Tilt is the native utility and governance token of the Tilt platform—your all‑in‑one Solana toolkit for trading, analysis, and on‑chain insights.

Integrated KOL Tracking: Tap into curated data on key opinion leaders’ activity and past usernames, so you never miss a trend.

Deep Token Analytics: Access real‑time metrics on liquidity, volume, and on‑chain flow to make data‑driven decisions.

Seamless Trading: Execute instant swaps with optimized routing and minimal slippage, all within the Tilt interface.

Browser Toolbar: Instantly view profile history, token performance, and contract interactions right on X —no extra tabs required.

DEX‑Paid Tracker: Monitor paid promotions and liquidity events across decentralized exchanges to spot emerging opportunities.

Live Token‑Locks Monitoring: Track on‑chain lockup schedules and unlock events in real time, ensuring you stay ahead of large token movements.

Holders of Tilt enjoy fee discounts, priority access to new features, and voting rights over platform upgrades. Power your Solana journey with Tilt —built by trenchers, for trenchers.

Službena web stranica:
https://tilt.wtf

Tilt Coin (TILT) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Tilt Coin (TILT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 139.83K
Ukupna količina:
$ 998.71M
Količina u optjecaju:
$ 998.71M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 139.83K
Povijesni maksimum:
$ 0.00134646
Povijesni minimum:
$ 0
Trenutna cijena:
$ 0.00014006
Tilt Coin (TILT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Tilt Coin (TILT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj TILT tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja TILT tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku TILT tokena, istražite TILT cijenu tokena uživo!

TILT Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide TILT? Naša TILT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

