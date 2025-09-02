Tigres Fan Token (TIGRES) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0,1166 $ 0,1166 $ 0,1166 24-satna najniža cijena $ 0,1245 $ 0,1245 $ 0,1245 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0,1166$ 0,1166 $ 0,1166 24-satna najviša cijena $ 0,1245$ 0,1245 $ 0,1245 Najviša cijena ikada $ 9,98$ 9,98 $ 9,98 Najniža cijena $ 0,1166$ 0,1166 $ 0,1166 Promjena cijene (1H) 0,00% Promjena cijene (1D) -4,01% Promjena cijene (7D) -4,85% Promjena cijene (7D) -4,85%

Tigres Fan Token (TIGRES) cijena u stvarnom vremenu je $0,1195. Tijekom protekla 24 sata, TIGREStrgovalo je između najniže cijene $ 0,1166 i najviše cijene $ 0,1245, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TIGRES je $ 9,98, dok je najniža cijena svih vremena $ 0,1166.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TIGRES se promijenio za 0,00% u posljednjih sat vremena, -4,01% u posljednjih 24 sata i -4,85% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Tigres Fan Token (TIGRES)

Tržišna kapitalizacija $ 310,69K$ 310,69K $ 310,69K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2,39M$ 2,39M $ 2,39M Količina u optjecaju 2,60M 2,60M 2,60M Ukupna količina 20 000 000,0 20 000 000,0 20 000 000,0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Tigres Fan Token je $ 310,69K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TIGRES je 2,60M, s ukupnom količinom od 20000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2,39M.