Tigra (TIGRA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00258221$ 0.00258221 $ 0.00258221 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -1.70% Promjena cijene (7D) -11.35% Promjena cijene (7D) -11.35%

Tigra (TIGRA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, TIGRAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TIGRA je $ 0.00258221, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TIGRA se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -1.70% u posljednjih 24 sata i -11.35% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Tigra (TIGRA)

Tržišna kapitalizacija $ 120.41K$ 120.41K $ 120.41K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 120.41K$ 120.41K $ 120.41K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Tigra je $ 120.41K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TIGRA je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 120.41K.