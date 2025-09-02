TiFi (TIFI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.60% Promjena cijene (1D) +2.78% Promjena cijene (7D) +4.35% Promjena cijene (7D) +4.35%

TiFi (TIFI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, TIFItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TIFI je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TIFI se promijenio za +0.60% u posljednjih sat vremena, +2.78% u posljednjih 24 sata i +4.35% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu TiFi (TIFI)

Tržišna kapitalizacija $ 157.25K$ 157.25K $ 157.25K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.35M$ 2.35M $ 2.35M Količina u optjecaju 48.26T 48.26T 48.26T Ukupna količina 721,859,412,464,706.0 721,859,412,464,706.0 721,859,412,464,706.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija TiFi je $ 157.25K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TIFI je 48.26T, s ukupnom količinom od 721859412464706.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.35M.