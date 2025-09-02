Više o TIFI

TIFI Informacije o cijeni

TIFI Službena web stranica

TIFI Tokenomija

TIFI Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

TiFi Logotip

TiFi Cijena (TIFI)

Neuvršten

1 TIFI u USD cijena uživo:

--
----
+2.50%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena TiFi (TIFI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 23:17:53 (UTC+8)

TiFi (TIFI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.60%

+2.78%

+4.35%

+4.35%

TiFi (TIFI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, TIFItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TIFI je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TIFI se promijenio za +0.60% u posljednjih sat vremena, +2.78% u posljednjih 24 sata i +4.35% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu TiFi (TIFI)

$ 157.25K
$ 157.25K$ 157.25K

--
----

$ 2.35M
$ 2.35M$ 2.35M

48.26T
48.26T 48.26T

721,859,412,464,706.0
721,859,412,464,706.0 721,859,412,464,706.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija TiFi je $ 157.25K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TIFI je 48.26T, s ukupnom količinom od 721859412464706.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.35M.

TiFi (TIFI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz TiFi u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz TiFi u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz TiFi u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz TiFi u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+2.78%
30 dana$ 0+17.20%
60 dana$ 0+8.58%
90 dana$ 0--

Što je TiFi (TIFI)

The token is running on Binance Smart Chain (BSC) and provides several attractive features that encourage people to invest and trade with the token itself. Token-back reward is the most innovative feature of TiFi token. It stimulates token holders to use TiFi token purchase merchandise by providing ""token reward"" back to consumers, which functions similar to cash reward credit cards. TIFI also offers reflection reward redistributed to every holder. These reward distributions just requires TIFI holders to hold. TiFi token is an anti-inflation cryptocurrency. The decentralized smart contract of TiFi token burns tokens automatically by subtracting a tiny portion from total supply whenever a transaction happens.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs TiFi (TIFI)

Službena web-stranica

TiFi Predviđanje cijene (USD)

Koliko će TiFi (TIFI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših TiFi (TIFI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za TiFi.

Provjerite TiFi predviđanje cijene sada!

TIFI u lokalnim valutama

TiFi (TIFI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike TiFi (TIFI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TIFI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o TiFi (TIFI)

Koliko TiFi (TIFI) vrijedi danas?
Cijena TIFI uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena TIFI u USD?
Trenutačna cijena TIFI u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija TiFi?
Tržišna kapitalizacija za TIFI je $ 157.25K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za TIFI?
Količina u optjecaju za TIFI je 48.26T USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za TIFI?
TIFI je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za TIFI?
TIFI je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za TIFI?
24-satni obujam trgovanja za TIFI je -- USD.
Hoće li TIFI još narasti ove godine?
TIFI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte TIFI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 23:17:53 (UTC+8)

TiFi (TIFI) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.