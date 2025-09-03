Tidex (TDX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.804177$ 0.804177 $ 0.804177 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +1.47% Promjena cijene (7D) +1.47%

Tidex (TDX) cijena u stvarnom vremenu je $0.00709965. Tijekom protekla 24 sata, TDXtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TDX je $ 0.804177, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TDX se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +1.47% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Tidex (TDX)

Tržišna kapitalizacija $ 71.00K$ 71.00K $ 71.00K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 709.97K$ 709.97K $ 709.97K Količina u optjecaju 10.00M 10.00M 10.00M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Tidex je $ 71.00K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TDX je 10.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 709.97K.