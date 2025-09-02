Tidecoin (TDC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.120956 $ 0.120956 $ 0.120956 24-satna najniža cijena $ 0.140703 $ 0.140703 $ 0.140703 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.120956$ 0.120956 $ 0.120956 24-satna najviša cijena $ 0.140703$ 0.140703 $ 0.140703 Najviša cijena ikada $ 0.778444$ 0.778444 $ 0.778444 Najniža cijena $ 0.063702$ 0.063702 $ 0.063702 Promjena cijene (1H) -0.49% Promjena cijene (1D) -10.87% Promjena cijene (7D) +11.15% Promjena cijene (7D) +11.15%

Tidecoin (TDC) cijena u stvarnom vremenu je $0.120994. Tijekom protekla 24 sata, TDCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.120956 i najviše cijene $ 0.140703, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TDC je $ 0.778444, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.063702.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TDC se promijenio za -0.49% u posljednjih sat vremena, -10.87% u posljednjih 24 sata i +11.15% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Tidecoin (TDC)

Tržišna kapitalizacija $ 2.25M$ 2.25M $ 2.25M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.25M$ 2.25M $ 2.25M Količina u optjecaju 18.62M 18.62M 18.62M Ukupna količina 18,619,820.16984657 18,619,820.16984657 18,619,820.16984657

Trenutačna tržišna kapitalizacija Tidecoin je $ 2.25M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TDC je 18.62M, s ukupnom količinom od 18619820.16984657. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.25M.