Tidecoin Cijena (TDC)

1 TDC u USD cijena uživo:

$0.120988
-10.80%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Tidecoin (TDC)
Tidecoin (TDC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.120956
24-satna najniža cijena
$ 0.140703
24-satna najviša cijena

$ 0.120956
$ 0.140703
$ 0.778444
$ 0.063702
-0.49%

-10.87%

+11.15%

+11.15%

Tidecoin (TDC) cijena u stvarnom vremenu je $0.120994. Tijekom protekla 24 sata, TDCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.120956 i najviše cijene $ 0.140703, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TDC je $ 0.778444, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.063702.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TDC se promijenio za -0.49% u posljednjih sat vremena, -10.87% u posljednjih 24 sata i +11.15% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Tidecoin (TDC)

$ 2.25M
--
$ 2.25M
18.62M
18,619,820.16984657
Trenutačna tržišna kapitalizacija Tidecoin je $ 2.25M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TDC je 18.62M, s ukupnom količinom od 18619820.16984657. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.25M.

Tidecoin (TDC) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Tidecoin u USD iznosila je $ -0.0147680394050766.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Tidecoin u USD iznosila je $ -0.0154927614.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Tidecoin u USD iznosila je $ +0.0054027813.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Tidecoin u USD iznosila je $ -0.04702086726465617.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0147680394050766-10.87%
30 dana$ -0.0154927614-12.80%
60 dana$ +0.0054027813+4.47%
90 dana$ -0.04702086726465617-27.98%

Što je Tidecoin (TDC)

Tidecoin offers a high level of protection for digital assets through the use of Falcon-512 (Fast-Fourier Lattice-based Compact Signatures over NTRU), an advanced cryptographic algorithm based on lattice structures. Unlike traditional cryptocurrencies such as Bitcoin and Litecoin, which may face vulnerabilities with the rise of quantum computing, Tidecoin is built to handle these future challenges.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Tidecoin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Tidecoin (TDC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Tidecoin (TDC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Tidecoin.

Provjerite Tidecoin predviđanje cijene sada!

TDC u lokalnim valutama

Tidecoin (TDC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Tidecoin (TDC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TDC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Tidecoin (TDC)

Koliko Tidecoin (TDC) vrijedi danas?
Cijena TDC uživo u USD je 0.120994 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena TDC u USD?
Trenutačna cijena TDC u USD je $ 0.120994. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Tidecoin?
Tržišna kapitalizacija za TDC je $ 2.25M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za TDC?
Količina u optjecaju za TDC je 18.62M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za TDC?
TDC je postigao ATH cijenu od 0.778444 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za TDC?
TDC je vidio ATL cijenu od 0.063702 USD.
Koliki je obujam trgovanja za TDC?
24-satni obujam trgovanja za TDC je -- USD.
Hoće li TDC još narasti ove godine?
TDC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte TDC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.