Tidal Finance (TIDAL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.05676$ 0.05676 $ 0.05676 Najniža cijena $ 0.0$ 0.0 $ 0.0 Promjena cijene (1H) -8.26% Promjena cijene (1D) +1.33% Promjena cijene (7D) -61.84% Promjena cijene (7D) -61.84%

Tidal Finance (TIDAL) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, TIDALtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TIDAL je $ 0.05676, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TIDAL se promijenio za -8.26% u posljednjih sat vremena, +1.33% u posljednjih 24 sata i -61.84% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Tidal Finance (TIDAL)

Tržišna kapitalizacija $ 155.47K$ 155.47K $ 155.47K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 390.81K$ 390.81K $ 390.81K Količina u optjecaju 7.89B 7.89B 7.89B Ukupna količina 19,838,000,001.0 19,838,000,001.0 19,838,000,001.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Tidal Finance je $ 155.47K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TIDAL je 7.89B, s ukupnom količinom od 19838000001.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 390.81K.