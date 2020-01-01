Tiamonds (TOTO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Tiamonds (TOTO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Tiamonds (TOTO) Informacije Tiamonds is transforming how we think about owning and trading real-world assets. Initially focused on tokenizing diamonds, Tiamonds 2.0 takes it a step further, expanding to include a wide range of assets such as commodities, real estate, art, collectibles, and financial instruments. With the power of blockchain, Tiamonds makes it easy to own and trade assets securely, without the traditional barriers like storage or shipping costs. Službena web stranica: https://tiamonds.com/ Bijela knjiga: https://tiamonds.s3.us-east-1.amazonaws.com/website/Tiamonds+TOTO+White+Paper+-+International+Edition.pdf Kupi TOTO odmah!

Tiamonds (TOTO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Tiamonds (TOTO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.54M $ 1.54M $ 1.54M Ukupna količina: $ 939.45M $ 939.45M $ 939.45M Količina u optjecaju: $ 286.32M $ 286.32M $ 286.32M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 5.05M $ 5.05M $ 5.05M Povijesni maksimum: $ 0.00966738 $ 0.00966738 $ 0.00966738 Povijesni minimum: $ 0.00514559 $ 0.00514559 $ 0.00514559 Trenutna cijena: $ 0.00538299 $ 0.00538299 $ 0.00538299 Saznajte više o cijeni Tiamonds (TOTO)

Tiamonds (TOTO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Tiamonds (TOTO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj TOTO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja TOTO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku TOTO tokena, istražite TOTO cijenu tokena uživo!

