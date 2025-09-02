Više o TOTO

Tiamonds Cijena (TOTO)

1 TOTO u USD cijena uživo:

$0.00534004
0.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Tiamonds (TOTO)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:38:11 (UTC+8)

Tiamonds (TOTO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00526386
24-satna najniža cijena
$ 0.00538533
24-satna najviša cijena

$ 0.00526386
$ 0.00538533
$ 0.00966738
$ 0.00514559
-0.66%

+0.08%

-3.44%

-3.44%

Tiamonds (TOTO) cijena u stvarnom vremenu je $0.00534004. Tijekom protekla 24 sata, TOTOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00526386 i najviše cijene $ 0.00538533, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TOTO je $ 0.00966738, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00514559.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TOTO se promijenio za -0.66% u posljednjih sat vremena, +0.08% u posljednjih 24 sata i -3.44% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Tiamonds (TOTO)

$ 1.53M
--
$ 5.02M
286.30M
939,425,036.6600286
Trenutačna tržišna kapitalizacija Tiamonds je $ 1.53M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TOTO je 286.30M, s ukupnom količinom od 939425036.6600286. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.02M.

Tiamonds (TOTO) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Tiamonds u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Tiamonds u USD iznosila je $ -0.0004540401.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Tiamonds u USD iznosila je $ -0.0007577148.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Tiamonds u USD iznosila je $ -0.001228580862397089.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.08%
30 dana$ -0.0004540401-8.50%
60 dana$ -0.0007577148-14.18%
90 dana$ -0.001228580862397089-18.70%

Što je Tiamonds (TOTO)

Tiamonds is transforming how we think about owning and trading real-world assets. Initially focused on tokenizing diamonds, Tiamonds 2.0 takes it a step further, expanding to include a wide range of assets such as commodities, real estate, art, collectibles, and financial instruments. With the power of blockchain, Tiamonds makes it easy to own and trade assets securely, without the traditional barriers like storage or shipping costs.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta.

Tiamonds Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Tiamonds (TOTO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Tiamonds (TOTO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Tiamonds.

Provjerite Tiamonds predviđanje cijene sada!

TOTO u lokalnim valutama

Tiamonds (TOTO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Tiamonds (TOTO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TOTO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Tiamonds (TOTO)

Koliko Tiamonds (TOTO) vrijedi danas?
Cijena TOTO uživo u USD je 0.00534004 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena TOTO u USD?
Trenutačna cijena TOTO u USD je $ 0.00534004. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Tiamonds?
Tržišna kapitalizacija za TOTO je $ 1.53M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za TOTO?
Količina u optjecaju za TOTO je 286.30M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za TOTO?
TOTO je postigao ATH cijenu od 0.00966738 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za TOTO?
TOTO je vidio ATL cijenu od 0.00514559 USD.
Koliki je obujam trgovanja za TOTO?
24-satni obujam trgovanja za TOTO je -- USD.
Hoće li TOTO još narasti ove godine?
TOTO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte TOTO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Tiamonds (TOTO) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.