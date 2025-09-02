Tiamonds (TOTO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00526386 24-satna najviša cijena $ 0.00538533 Najviša cijena ikada $ 0.00966738 Najniža cijena $ 0.00514559 Promjena cijene (1H) -0.66% Promjena cijene (1D) +0.08% Promjena cijene (7D) -3.44%

Tiamonds (TOTO) cijena u stvarnom vremenu je $0.00534004. Tijekom protekla 24 sata, TOTOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00526386 i najviše cijene $ 0.00538533, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TOTO je $ 0.00966738, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00514559.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TOTO se promijenio za -0.66% u posljednjih sat vremena, +0.08% u posljednjih 24 sata i -3.44% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Tiamonds (TOTO)

Tržišna kapitalizacija $ 1.53M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.02M Količina u optjecaju 286.30M Ukupna količina 939,425,036.6600286

Trenutačna tržišna kapitalizacija Tiamonds je $ 1.53M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TOTO je 286.30M, s ukupnom količinom od 939425036.6600286. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.02M.