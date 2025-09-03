ThreatSlayerAI by Virtuals (SLAYER) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.0048899 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) +0.78% Promjena cijene (1D) -2.32% Promjena cijene (7D) +4.32%

ThreatSlayerAI by Virtuals (SLAYER) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SLAYERtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SLAYER je $ 0.0048899, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SLAYER se promijenio za +0.78% u posljednjih sat vremena, -2.32% u posljednjih 24 sata i +4.32% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ThreatSlayerAI by Virtuals (SLAYER)

Tržišna kapitalizacija $ 35.82K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 35.82K Količina u optjecaju 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija ThreatSlayerAI by Virtuals je $ 35.82K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SLAYER je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 35.82K.