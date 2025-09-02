THORSwap (THOR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.055419 $ 0.055419 $ 0.055419 24-satna najniža cijena $ 0.068028 $ 0.068028 $ 0.068028 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.055419$ 0.055419 $ 0.055419 24-satna najviša cijena $ 0.068028$ 0.068028 $ 0.068028 Najviša cijena ikada $ 3.05$ 3.05 $ 3.05 Najniža cijena $ 0.0397216$ 0.0397216 $ 0.0397216 Promjena cijene (1H) +0.26% Promjena cijene (1D) +9.00% Promjena cijene (7D) +13.56% Promjena cijene (7D) +13.56%

THORSwap (THOR) cijena u stvarnom vremenu je $0.065965. Tijekom protekla 24 sata, THORtrgovalo je između najniže cijene $ 0.055419 i najviše cijene $ 0.068028, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena THOR je $ 3.05, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0397216.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, THOR se promijenio za +0.26% u posljednjih sat vremena, +9.00% u posljednjih 24 sata i +13.56% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu THORSwap (THOR)

Tržišna kapitalizacija $ 13.00M$ 13.00M $ 13.00M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 18.55M$ 18.55M $ 18.55M Količina u optjecaju 197.01M 197.01M 197.01M Ukupna količina 281,248,730.0 281,248,730.0 281,248,730.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija THORSwap je $ 13.00M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju THOR je 197.01M, s ukupnom količinom od 281248730.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 18.55M.