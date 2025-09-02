Thorstarter (XRUNE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.0017505 $ 0.0017505 $ 0.0017505 24-satna najniža cijena $ 0.00207023 $ 0.00207023 $ 0.00207023 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.0017505$ 0.0017505 $ 0.0017505 24-satna najviša cijena $ 0.00207023$ 0.00207023 $ 0.00207023 Najviša cijena ikada $ 0.707193$ 0.707193 $ 0.707193 Najniža cijena $ 0.00114084$ 0.00114084 $ 0.00114084 Promjena cijene (1H) +2.04% Promjena cijene (1D) -0.85% Promjena cijene (7D) -2.27% Promjena cijene (7D) -2.27%

Thorstarter (XRUNE) cijena u stvarnom vremenu je $0.00199124. Tijekom protekla 24 sata, XRUNEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0017505 i najviše cijene $ 0.00207023, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XRUNE je $ 0.707193, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00114084.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XRUNE se promijenio za +2.04% u posljednjih sat vremena, -0.85% u posljednjih 24 sata i -2.27% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Thorstarter (XRUNE)

Tržišna kapitalizacija $ 226.73K$ 226.73K $ 226.73K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.06M$ 1.06M $ 1.06M Količina u optjecaju 114.15M 114.15M 114.15M Ukupna količina 535,328,769.27 535,328,769.27 535,328,769.27

Trenutačna tržišna kapitalizacija Thorstarter je $ 226.73K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju XRUNE je 114.15M, s ukupnom količinom od 535328769.27. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.06M.