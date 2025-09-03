Tholana (THOL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) 0.00% Promjena cijene (7D) -3.45% Promjena cijene (7D) -3.45%

Tholana (THOL) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, THOLtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena THOL je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, THOL se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i -3.45% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Tholana (THOL)

Tržišna kapitalizacija $ 15.70K$ 15.70K $ 15.70K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 15.70K$ 15.70K $ 15.70K Količina u optjecaju 999.80B 999.80B 999.80B Ukupna količina 999,801,357,785.19 999,801,357,785.19 999,801,357,785.19

Trenutačna tržišna kapitalizacija Tholana je $ 15.70K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju THOL je 999.80B, s ukupnom količinom od 999801357785.19. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 15.70K.