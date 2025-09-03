this shit will run (DIARRHEA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.78% Promjena cijene (1D) +3.57% Promjena cijene (7D) -8.34% Promjena cijene (7D) -8.34%

this shit will run (DIARRHEA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DIARRHEAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DIARRHEA je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DIARRHEA se promijenio za +1.78% u posljednjih sat vremena, +3.57% u posljednjih 24 sata i -8.34% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu this shit will run (DIARRHEA)

Tržišna kapitalizacija $ 22.48K$ 22.48K $ 22.48K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 22.48K$ 22.48K $ 22.48K Količina u optjecaju 999.51M 999.51M 999.51M Ukupna količina 999,513,047.467919 999,513,047.467919 999,513,047.467919

Trenutačna tržišna kapitalizacija this shit will run je $ 22.48K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DIARRHEA je 999.51M, s ukupnom količinom od 999513047.467919. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 22.48K.