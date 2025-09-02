This Is My Iguana (TIMI) Informacije o cijeni (USD)

This Is My Iguana (TIMI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, TIMItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TIMI je $ 0.00860314, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TIMI se promijenio za -0.77% u posljednjih sat vremena, -2.48% u posljednjih 24 sata i -5.31% u posljednjih 7 dana.

Informacije o tržištu This Is My Iguana (TIMI)

Trenutačna tržišna kapitalizacija This Is My Iguana je $ 293.23K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TIMI je 942.23M, s ukupnom količinom od 942225507.7814456. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 293.23K.