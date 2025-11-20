this is a special memecoin Cijena danas

Trenutačna cijena this is a special memecoin (TISM) danas je --, s promjenom od 2.57% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije TISM u USD je -- po TISM.

this is a special memecoin trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 7,086.74, s količinom u optjecaju od 926.65M TISM. Tijekom posljednja 24 sata, TISM trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.0022241, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, TISM se kretao +0.27% u posljednjem satu i -10.75% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu this is a special memecoin (TISM)

Tržišna kapitalizacija $ 7.09K$ 7.09K $ 7.09K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 7.09K$ 7.09K $ 7.09K Količina u optjecaju 926.65M 926.65M 926.65M Ukupna količina 926,654,499.065347 926,654,499.065347 926,654,499.065347

Trenutačna tržišna kapitalizacija this is a special memecoin je $ 7.09K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TISM je 926.65M, s ukupnom količinom od 926654499.065347. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.09K.