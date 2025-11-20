this coin is so good Cijena danas

Trenutačna cijena this coin is so good (GLAZE) danas je --, s promjenom od 32.70% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije GLAZE u USD je -- po GLAZE.

this coin is so good trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 8,950.72, s količinom u optjecaju od 999.50M GLAZE. Tijekom posljednja 24 sata, GLAZE trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, GLAZE se kretao +0.82% u posljednjem satu i +2.72% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu this coin is so good (GLAZE)

Tržišna kapitalizacija $ 8.95K$ 8.95K $ 8.95K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 8.95K$ 8.95K $ 8.95K Količina u optjecaju 999.50M 999.50M 999.50M Ukupna količina 999,504,822.036843 999,504,822.036843 999,504,822.036843

