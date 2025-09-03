Thief Cat (NAMI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00346739$ 0.00346739 $ 0.00346739 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.96% Promjena cijene (1D) +3.98% Promjena cijene (7D) +3.29% Promjena cijene (7D) +3.29%

Thief Cat (NAMI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, NAMItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NAMI je $ 0.00346739, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NAMI se promijenio za +1.96% u posljednjih sat vremena, +3.98% u posljednjih 24 sata i +3.29% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Thief Cat (NAMI)

Tržišna kapitalizacija $ 36.69K$ 36.69K $ 36.69K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 36.69K$ 36.69K $ 36.69K Količina u optjecaju 951.07M 951.07M 951.07M Ukupna količina 951,069,603.387616 951,069,603.387616 951,069,603.387616

Trenutačna tržišna kapitalizacija Thief Cat je $ 36.69K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NAMI je 951.07M, s ukupnom količinom od 951069603.387616. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 36.69K.