theydontloveyoulikeiloveyou (WAIT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.063126$ 0.063126 $ 0.063126 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +2.02% Promjena cijene (1D) +1.77% Promjena cijene (7D) +2.35% Promjena cijene (7D) +2.35%

theydontloveyoulikeiloveyou (WAIT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, WAITtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WAIT je $ 0.063126, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WAIT se promijenio za +2.02% u posljednjih sat vremena, +1.77% u posljednjih 24 sata i +2.35% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu theydontloveyoulikeiloveyou (WAIT)

Tržišna kapitalizacija $ 66.36K$ 66.36K $ 66.36K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 66.36K$ 66.36K $ 66.36K Količina u optjecaju 999.24M 999.24M 999.24M Ukupna količina 999,237,291.075967 999,237,291.075967 999,237,291.075967

Trenutačna tržišna kapitalizacija theydontloveyoulikeiloveyou je $ 66.36K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WAIT je 999.24M, s ukupnom količinom od 999237291.075967. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 66.36K.