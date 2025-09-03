Više o WAIT

theydontloveyoulikeiloveyou Logotip

theydontloveyoulikeiloveyou Cijena (WAIT)

Neuvršten

1 WAIT u USD cijena uživo:

--
----
+1.90%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena theydontloveyoulikeiloveyou (WAIT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:49:24 (UTC+8)

theydontloveyoulikeiloveyou (WAIT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.063126
$ 0.063126$ 0.063126

$ 0
$ 0$ 0

+2.02%

+1.77%

+2.35%

+2.35%

theydontloveyoulikeiloveyou (WAIT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, WAITtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WAIT je $ 0.063126, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WAIT se promijenio za +2.02% u posljednjih sat vremena, +1.77% u posljednjih 24 sata i +2.35% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu theydontloveyoulikeiloveyou (WAIT)

$ 66.36K
$ 66.36K$ 66.36K

--
----

$ 66.36K
$ 66.36K$ 66.36K

999.24M
999.24M 999.24M

999,237,291.075967
999,237,291.075967 999,237,291.075967

Trenutačna tržišna kapitalizacija theydontloveyoulikeiloveyou je $ 66.36K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WAIT je 999.24M, s ukupnom količinom od 999237291.075967. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 66.36K.

theydontloveyoulikeiloveyou (WAIT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz theydontloveyoulikeiloveyou u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz theydontloveyoulikeiloveyou u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz theydontloveyoulikeiloveyou u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz theydontloveyoulikeiloveyou u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+1.77%
30 dana$ 0+19.51%
60 dana$ 0+19.22%
90 dana$ 0--

Što je theydontloveyoulikeiloveyou (WAIT)

Theydontloveyoulikeiloveyou (ticker: WAIT) is a memecoin inspired by the viral TikTok trend from September 2024, set to the iconic lyrics "Wait, They Don't Love You Like I Love You" from Maps by the Yeah Yeah Yeahs. The trend featured two popular dances: one by TikToker @southernbellesuzie, with a bouncy, finger-pointing groove, and another by @user_18373563848, which combined hip-shaking moves with a playful "stop" hand gesture. WAIT captures the energy and fun of this viral moment, turning it into a token for fans of internet culture, memes, and nostalgia. It’s designed as a lighthearted way to celebrate this unique cultural flashpoint rather than as a utility-driven cryptocurrency. The token focuses on building a community of people who love connecting over shared memories and viral trends.

theydontloveyoulikeiloveyou Predviđanje cijene (USD)

WAIT u lokalnim valutama

theydontloveyoulikeiloveyou (WAIT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike theydontloveyoulikeiloveyou (WAIT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o WAIT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o theydontloveyoulikeiloveyou (WAIT)

Koliko theydontloveyoulikeiloveyou (WAIT) vrijedi danas?
Cijena WAIT uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena WAIT u USD?
Trenutačna cijena WAIT u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija theydontloveyoulikeiloveyou?
Tržišna kapitalizacija za WAIT je $ 66.36K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za WAIT?
Količina u optjecaju za WAIT je 999.24M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za WAIT?
WAIT je postigao ATH cijenu od 0.063126 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za WAIT?
WAIT je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za WAIT?
24-satni obujam trgovanja za WAIT je -- USD.
Hoće li WAIT još narasti ove godine?
WAIT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte WAIT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:49:24 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

