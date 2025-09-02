Više o NUTS

Thetanuts Finance Logotip

Thetanuts Finance Cijena (NUTS)

Neuvršten

1 NUTS u USD cijena uživo:

$0.00147112
$0.00147112$0.00147112
+0.20%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Thetanuts Finance (NUTS)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:15:07 (UTC+8)

Thetanuts Finance (NUTS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00146559
$ 0.00146559$ 0.00146559
24-satna najniža cijena
$ 0.00147789
$ 0.00147789$ 0.00147789
24-satna najviša cijena

$ 0.00146559
$ 0.00146559$ 0.00146559

$ 0.00147789
$ 0.00147789$ 0.00147789

$ 0.0407299
$ 0.0407299$ 0.0407299

$ 0.00139955
$ 0.00139955$ 0.00139955

+0.16%

+0.40%

+0.16%

+0.16%

Thetanuts Finance (NUTS) cijena u stvarnom vremenu je $0.00147331. Tijekom protekla 24 sata, NUTStrgovalo je između najniže cijene $ 0.00146559 i najviše cijene $ 0.00147789, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NUTS je $ 0.0407299, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00139955.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NUTS se promijenio za +0.16% u posljednjih sat vremena, +0.40% u posljednjih 24 sata i +0.16% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Thetanuts Finance (NUTS)

$ 3.40M
$ 3.40M$ 3.40M

--
----

$ 14.71M
$ 14.71M$ 14.71M

2.31B
2.31B 2.31B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Thetanuts Finance je $ 3.40M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NUTS je 2.31B, s ukupnom količinom od 10000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 14.71M.

Thetanuts Finance (NUTS) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Thetanuts Finance u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Thetanuts Finance u USD iznosila je $ +0.0000121779.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Thetanuts Finance u USD iznosila je $ -0.0000632916.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Thetanuts Finance u USD iznosila je $ -0.0001788681220814574.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.40%
30 dana$ +0.0000121779+0.83%
60 dana$ -0.0000632916-4.29%
90 dana$ -0.0001788681220814574-10.82%

Što je Thetanuts Finance (NUTS)

Thetanuts Finance is building a decentralised on-chain options protocol focused on altcoin options.

Resurs Thetanuts Finance (NUTS)

Službena web-stranica

Thetanuts Finance Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Thetanuts Finance (NUTS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Thetanuts Finance (NUTS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Thetanuts Finance.

Provjerite Thetanuts Finance predviđanje cijene sada!

NUTS u lokalnim valutama

Thetanuts Finance (NUTS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Thetanuts Finance (NUTS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NUTS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Thetanuts Finance (NUTS)

Koliko Thetanuts Finance (NUTS) vrijedi danas?
Cijena NUTS uživo u USD je 0.00147331 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena NUTS u USD?
Trenutačna cijena NUTS u USD je $ 0.00147331. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Thetanuts Finance?
Tržišna kapitalizacija za NUTS je $ 3.40M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za NUTS?
Količina u optjecaju za NUTS je 2.31B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za NUTS?
NUTS je postigao ATH cijenu od 0.0407299 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za NUTS?
NUTS je vidio ATL cijenu od 0.00139955 USD.
Koliki je obujam trgovanja za NUTS?
24-satni obujam trgovanja za NUTS je -- USD.
Hoće li NUTS još narasti ove godine?
NUTS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte NUTS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
