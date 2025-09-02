Thetanuts Finance (NUTS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00146559 $ 0.00146559 $ 0.00146559 24-satna najniža cijena $ 0.00147789 $ 0.00147789 $ 0.00147789 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00146559$ 0.00146559 $ 0.00146559 24-satna najviša cijena $ 0.00147789$ 0.00147789 $ 0.00147789 Najviša cijena ikada $ 0.0407299$ 0.0407299 $ 0.0407299 Najniža cijena $ 0.00139955$ 0.00139955 $ 0.00139955 Promjena cijene (1H) +0.16% Promjena cijene (1D) +0.40% Promjena cijene (7D) +0.16% Promjena cijene (7D) +0.16%

Thetanuts Finance (NUTS) cijena u stvarnom vremenu je $0.00147331. Tijekom protekla 24 sata, NUTStrgovalo je između najniže cijene $ 0.00146559 i najviše cijene $ 0.00147789, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NUTS je $ 0.0407299, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00139955.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NUTS se promijenio za +0.16% u posljednjih sat vremena, +0.40% u posljednjih 24 sata i +0.16% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Thetanuts Finance (NUTS)

Tržišna kapitalizacija $ 3.40M$ 3.40M $ 3.40M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 14.71M$ 14.71M $ 14.71M Količina u optjecaju 2.31B 2.31B 2.31B Ukupna količina 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Thetanuts Finance je $ 3.40M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NUTS je 2.31B, s ukupnom količinom od 10000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 14.71M.