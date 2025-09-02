ThetaDrop (TDROP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00136978 24-satna najviša cijena $ 0.00140973 Najviša cijena ikada $ 0.061086 Najniža cijena $ 0.00113699 Promjena cijene (1H) +0.70% Promjena cijene (1D) -0.50% Promjena cijene (7D) -3.16%

ThetaDrop (TDROP) cijena u stvarnom vremenu je $0.0013899. Tijekom protekla 24 sata, TDROPtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00136978 i najviše cijene $ 0.00140973, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TDROP je $ 0.061086, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00113699.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TDROP se promijenio za +0.70% u posljednjih sat vremena, -0.50% u posljednjih 24 sata i -3.16% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ThetaDrop (TDROP)

Tržišna kapitalizacija $ 15.35M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 15.35M Količina u optjecaju 11.05B Ukupna količina 11,050,797,860.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija ThetaDrop je $ 15.35M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TDROP je 11.05B, s ukupnom količinom od 11050797860.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 15.35M.