Više o TDROP

TDROP Informacije o cijeni

TDROP Službena web stranica

TDROP Tokenomija

TDROP Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

ThetaDrop Logotip

ThetaDrop Cijena (TDROP)

Neuvršten

1 TDROP u USD cijena uživo:

$0.0013899
$0.0013899$0.0013899
-0.50%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena ThetaDrop (TDROP)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:50:28 (UTC+8)

ThetaDrop (TDROP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00136978
$ 0.00136978$ 0.00136978
24-satna najniža cijena
$ 0.00140973
$ 0.00140973$ 0.00140973
24-satna najviša cijena

$ 0.00136978
$ 0.00136978$ 0.00136978

$ 0.00140973
$ 0.00140973$ 0.00140973

$ 0.061086
$ 0.061086$ 0.061086

$ 0.00113699
$ 0.00113699$ 0.00113699

+0.70%

-0.50%

-3.16%

-3.16%

ThetaDrop (TDROP) cijena u stvarnom vremenu je $0.0013899. Tijekom protekla 24 sata, TDROPtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00136978 i najviše cijene $ 0.00140973, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TDROP je $ 0.061086, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00113699.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TDROP se promijenio za +0.70% u posljednjih sat vremena, -0.50% u posljednjih 24 sata i -3.16% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ThetaDrop (TDROP)

$ 15.35M
$ 15.35M$ 15.35M

--
----

$ 15.35M
$ 15.35M$ 15.35M

11.05B
11.05B 11.05B

11,050,797,860.0
11,050,797,860.0 11,050,797,860.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija ThetaDrop je $ 15.35M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TDROP je 11.05B, s ukupnom količinom od 11050797860.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 15.35M.

ThetaDrop (TDROP) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz ThetaDrop u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz ThetaDrop u USD iznosila je $ -0.0001178118.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz ThetaDrop u USD iznosila je $ -0.0000967513.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz ThetaDrop u USD iznosila je $ -0.0003250650086513099.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.50%
30 dana$ -0.0001178118-8.47%
60 dana$ -0.0000967513-6.96%
90 dana$ -0.0003250650086513099-18.95%

Što je ThetaDrop (TDROP)

TDROP rewards activity on the ThetaDrop NFT Marketplace, provides decentralized governance for ThetaDrop, and rewards stakers with TDROP token rewards. It is a new TNT-20 token built on Theta blockchain, centered around the groundbreaking concept of NFT Liquidity Mining. TDROP tokens are earned by users each time they make a purchase using TFUEL on ThetaDrop (on the secondary market at launch, and on the primary market / initial drops in a coming update), or through a 3rd-party NFT Dapp built on the NFT marketplace smart contract. It can be thought of as ‘mining’ TDROP by providing liquidity to the Theta NFT Marketplace. This incentivizes early adopters of ThetaDrop to provide liquidity which enhances price discovery, improves trading volumes, and drives more user growth and adoption. ThetaDrop users who hold a balance of TDROP will earn VIP benefits including early or exclusive access to NFTs, limited edition packs, unique offline perks and more. TDROP will also serve as the governance token for ThetaDrop and the NFT Marketplace. TDROP holders can stake their tokens to gain voting rights for proposed changes to ThetaDrop. The first TDROP vote proposal is expected to be the earning rate of TDROP for liquidity miners. As the voting process progresses and stabilizes, TDROP holders will be responsible for creating new proposals to be voted on. These community proposals will also serve as the testbed for community governance features to be implemented on the Theta blockchain itself, to be voted on by holders of the Theta token.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs ThetaDrop (TDROP)

Službena web-stranica

ThetaDrop Predviđanje cijene (USD)

Koliko će ThetaDrop (TDROP) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših ThetaDrop (TDROP) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za ThetaDrop.

Provjerite ThetaDrop predviđanje cijene sada!

TDROP u lokalnim valutama

ThetaDrop (TDROP) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike ThetaDrop (TDROP) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TDROP opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o ThetaDrop (TDROP)

Koliko ThetaDrop (TDROP) vrijedi danas?
Cijena TDROP uživo u USD je 0.0013899 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena TDROP u USD?
Trenutačna cijena TDROP u USD je $ 0.0013899. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija ThetaDrop?
Tržišna kapitalizacija za TDROP je $ 15.35M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za TDROP?
Količina u optjecaju za TDROP je 11.05B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za TDROP?
TDROP je postigao ATH cijenu od 0.061086 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za TDROP?
TDROP je vidio ATL cijenu od 0.00113699 USD.
Koliki je obujam trgovanja za TDROP?
24-satni obujam trgovanja za TDROP je -- USD.
Hoće li TDROP još narasti ove godine?
TDROP mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte TDROP predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:50:28 (UTC+8)

ThetaDrop (TDROP) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.