Theta Network (THETA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.747386 $ 0.747386 $ 0.747386 24-satna najniža cijena $ 0.806418 $ 0.806418 $ 0.806418 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.747386$ 0.747386 $ 0.747386 24-satna najviša cijena $ 0.806418$ 0.806418 $ 0.806418 Najviša cijena ikada $ 15.72$ 15.72 $ 15.72 Najniža cijena $ 0.04039979$ 0.04039979 $ 0.04039979 Promjena cijene (1H) +0.62% Promjena cijene (1D) -2.30% Promjena cijene (7D) +0.36% Promjena cijene (7D) +0.36%

Theta Network (THETA) cijena u stvarnom vremenu je $0.780287. Tijekom protekla 24 sata, THETAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.747386 i najviše cijene $ 0.806418, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena THETA je $ 15.72, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.04039979.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, THETA se promijenio za +0.62% u posljednjih sat vremena, -2.30% u posljednjih 24 sata i +0.36% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Theta Network (THETA)

Tržišna kapitalizacija $ 780.60M$ 780.60M $ 780.60M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 780.60M$ 780.60M $ 780.60M Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Theta Network je $ 780.60M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju THETA je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 780.60M.