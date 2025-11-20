Thermo Fisher xStock Cijena danas

Trenutačna cijena Thermo Fisher xStock (TMOX) danas je $ 560.62, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije TMOX u USD je $ 560.62 po TMOX.

Thermo Fisher xStock trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 198,870, s količinom u optjecaju od 346.37 TMOX. Tijekom posljednja 24 sata, TMOX trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 560.62, dok je rekordna najniža cijena bila $ 464.51.

U kratkoročnim performansama, TMOX se kretao -- u posljednjem satu i 0.00% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Thermo Fisher xStock (TMOX)

Tržišna kapitalizacija $ 198.87K$ 198.87K $ 198.87K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 11.93M$ 11.93M $ 11.93M Količina u optjecaju 346.37 346.37 346.37 Ukupna količina 21,272.12279538514 21,272.12279538514 21,272.12279538514

Trenutačna tržišna kapitalizacija Thermo Fisher xStock je $ 198.87K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TMOX je 346.37, s ukupnom količinom od 21272.12279538514. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 11.93M.