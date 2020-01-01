Theory Of Gravity (THOG) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Theory Of Gravity (THOG), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Theory Of Gravity (THOG) Informacije Theory Of Gravity is a fair launch memecoin, with games, NFTs and more. Službena web stranica: https://thog.xyz Kupi THOG odmah!

Theory Of Gravity (THOG) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Theory Of Gravity (THOG), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 116.68K $ 116.68K $ 116.68K Ukupna količina: $ 948.50M $ 948.50M $ 948.50M Količina u optjecaju: $ 948.50M $ 948.50M $ 948.50M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 116.68K $ 116.68K $ 116.68K Povijesni maksimum: $ 0.01931345 $ 0.01931345 $ 0.01931345 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00012302 $ 0.00012302 $ 0.00012302 Saznajte više o cijeni Theory Of Gravity (THOG)

Theory Of Gravity (THOG) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Theory Of Gravity (THOG) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj THOG tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja THOG tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku THOG tokena, istražite THOG cijenu tokena uživo!

THOG Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide THOG? Naša THOG stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte THOG predviđanje cijene tokena odmah!

