Theory Of Gravity (THOG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01931345$ 0.01931345 $ 0.01931345 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.03% Promjena cijene (1D) +0.61% Promjena cijene (7D) +4.44% Promjena cijene (7D) +4.44%

Theory Of Gravity (THOG) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, THOGtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena THOG je $ 0.01931345, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, THOG se promijenio za -1.03% u posljednjih sat vremena, +0.61% u posljednjih 24 sata i +4.44% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Theory Of Gravity (THOG)

Tržišna kapitalizacija $ 114.10K$ 114.10K $ 114.10K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 114.10K$ 114.10K $ 114.10K Količina u optjecaju 948.50M 948.50M 948.50M Ukupna količina 948,499,383.54 948,499,383.54 948,499,383.54

Trenutačna tržišna kapitalizacija Theory Of Gravity je $ 114.10K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju THOG je 948.50M, s ukupnom količinom od 948499383.54. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 114.10K.