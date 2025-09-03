Više o THOG

Theory Of Gravity Cijena (THOG)

Neuvršten

1 THOG u USD cijena uživo:

$0.00012046
$0.00012046
+0.60%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Theory Of Gravity (THOG)
Theory Of Gravity (THOG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.01931345
$ 0.01931345

$ 0
$ 0

-1.03%

+0.61%

+4.44%

+4.44%

Theory Of Gravity (THOG) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, THOGtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena THOG je $ 0.01931345, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, THOG se promijenio za -1.03% u posljednjih sat vremena, +0.61% u posljednjih 24 sata i +4.44% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Theory Of Gravity (THOG)

$ 114.10K
$ 114.10K

--
--

$ 114.10K
$ 114.10K

948.50M
948.50M

948,499,383.54
948,499,383.54

Trenutačna tržišna kapitalizacija Theory Of Gravity je $ 114.10K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju THOG je 948.50M, s ukupnom količinom od 948499383.54. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 114.10K.

Theory Of Gravity (THOG) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Theory Of Gravity u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Theory Of Gravity u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Theory Of Gravity u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Theory Of Gravity u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.61%
30 dana$ 0+24.04%
60 dana$ 0+9.03%
90 dana$ 0--

Što je Theory Of Gravity (THOG)

Theory Of Gravity is a fair launch memecoin, with games, NFTs and more.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Theory Of Gravity (THOG)

Službena web-stranica

Theory Of Gravity Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Theory Of Gravity (THOG) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Theory Of Gravity (THOG) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Theory Of Gravity.

Provjerite Theory Of Gravity predviđanje cijene sada!

THOG u lokalnim valutama

Theory Of Gravity (THOG) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Theory Of Gravity (THOG) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o THOG opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Theory Of Gravity (THOG)

Koliko Theory Of Gravity (THOG) vrijedi danas?
Cijena THOG uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena THOG u USD?
Trenutačna cijena THOG u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Theory Of Gravity?
Tržišna kapitalizacija za THOG je $ 114.10K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za THOG?
Količina u optjecaju za THOG je 948.50M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za THOG?
THOG je postigao ATH cijenu od 0.01931345 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za THOG?
THOG je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za THOG?
24-satni obujam trgovanja za THOG je -- USD.
Hoće li THOG još narasti ove godine?
THOG mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte THOG predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.