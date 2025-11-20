Theo Short Duration US Treasury Fund Cijena danas

Trenutačna cijena Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) danas je $ 1.013, s promjenom od 0.14% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije THBILL u USD je $ 1.013 po THBILL.

Theo Short Duration US Treasury Fund trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 184,423,271, s količinom u optjecaju od 182.01M THBILL. Tijekom posljednja 24 sata, THBILL trgovao je između $ 1.01 (niska) i $ 1.02 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1.11, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.906552.

U kratkoročnim performansama, THBILL se kretao -0.03% u posljednjem satu i +0.20% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL)

Tržišna kapitalizacija $ 184.42M$ 184.42M $ 184.42M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 184.42M$ 184.42M $ 184.42M Količina u optjecaju 182.01M 182.01M 182.01M Ukupna količina 182,014,810.161557 182,014,810.161557 182,014,810.161557

