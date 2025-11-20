TheDip Cijena danas

Trenutačna cijena TheDip (THEDIP) danas je $ 0.00000908, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije THEDIP u USD je $ 0.00000908 po THEDIP.

TheDip trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 9,080.28, s količinom u optjecaju od 1000.00M THEDIP. Tijekom posljednja 24 sata, THEDIP trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00009142, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00000902.

U kratkoročnim performansama, THEDIP se kretao -- u posljednjem satu i 0.00% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu TheDip (THEDIP)

Tržišna kapitalizacija $ 9.08K$ 9.08K $ 9.08K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 9.08K$ 9.08K $ 9.08K Količina u optjecaju 1000.00M 1000.00M 1000.00M Ukupna količina 999,998,330.178054 999,998,330.178054 999,998,330.178054

Trenutačna tržišna kapitalizacija TheDip je $ 9.08K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju THEDIP je 1000.00M, s ukupnom količinom od 999998330.178054. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.08K.