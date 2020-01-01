TheCat (THECAT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u TheCat (THECAT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

TheCat (THECAT) Informacije On a mission to SOLANEYEZ the next billion normies In a universe where each blockchain boasts its own distinctive eye color, Solana shines with its brilliant, unique Solana-colored eyes. Yet, many individuals, known as Normies, remain unaware of this captivating world. $THECAT is on a mission to Solaneyez everyone, especially those unfamiliar with crypto. With its radiant eyes and formidable presence, $THECAT aims to reveal the wonders of Solana to all. Službena web stranica: https://thecat.meme/ Kupi THECAT odmah!

TheCat (THECAT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za TheCat (THECAT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 549.21K $ 549.21K $ 549.21K Ukupna količina: $ 790.02M $ 790.02M $ 790.02M Količina u optjecaju: $ 790.02M $ 790.02M $ 790.02M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 549.21K $ 549.21K $ 549.21K Povijesni maksimum: $ 0.00705905 $ 0.00705905 $ 0.00705905 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00069142 $ 0.00069142 $ 0.00069142 Saznajte više o cijeni TheCat (THECAT)

TheCat (THECAT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike TheCat (THECAT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj THECAT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja THECAT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku THECAT tokena, istražite THECAT cijenu tokena uživo!

THECAT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide THECAT? Naša THECAT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte THECAT predviđanje cijene tokena odmah!

