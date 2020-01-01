TheCat (THECAT) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u TheCat (THECAT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
TheCat (THECAT) Informacije

On a mission to SOLANEYEZ the next billion normies

In a universe where each blockchain boasts its own distinctive eye color, Solana shines with its brilliant, unique Solana-colored eyes. Yet, many individuals, known as Normies, remain unaware of this captivating world.

$THECAT is on a mission to Solaneyez everyone, especially those unfamiliar with crypto. With its radiant eyes and formidable presence, $THECAT aims to reveal the wonders of Solana to all.

Službena web stranica:
https://thecat.meme/

TheCat (THECAT) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za TheCat (THECAT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 549.21K
Ukupna količina:
$ 790.02M
Količina u optjecaju:
$ 790.02M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 549.21K
Povijesni maksimum:
$ 0.00705905
Povijesni minimum:
$ 0
Trenutna cijena:
$ 0.00069142
TheCat (THECAT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike TheCat (THECAT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj THECAT tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja THECAT tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku THECAT tokena, istražite THECAT cijenu tokena uživo!

THECAT Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide THECAT? Naša THECAT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.