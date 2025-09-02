TheCat (THECAT) Informacije o cijeni (USD)

TheCat (THECAT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, THECATtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena THECAT je $ 0.00705905, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, THECAT se promijenio za -0.99% u posljednjih sat vremena, +0.10% u posljednjih 24 sata i +6.03% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu TheCat (THECAT)

Trenutačna tržišna kapitalizacija TheCat je $ 541.44K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju THECAT je 790.02M, s ukupnom količinom od 790023904.839927. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 541.44K.