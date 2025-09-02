Više o THECAT

TheCat Logotip

TheCat Cijena (THECAT)

Neuvršten

1 THECAT u USD cijena uživo:

$0.00068605
+0.10%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena TheCat (THECAT)
TheCat (THECAT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0
$ 0.00705905
$ 0
-0.99%

+0.10%

+6.03%

+6.03%

TheCat (THECAT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, THECATtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena THECAT je $ 0.00705905, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, THECAT se promijenio za -0.99% u posljednjih sat vremena, +0.10% u posljednjih 24 sata i +6.03% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu TheCat (THECAT)

$ 541.44K
--
$ 541.44K
790.02M
790,023,904.839927
Trenutačna tržišna kapitalizacija TheCat je $ 541.44K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju THECAT je 790.02M, s ukupnom količinom od 790023904.839927. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 541.44K.

TheCat (THECAT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz TheCat u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz TheCat u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz TheCat u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz TheCat u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.10%
30 dana$ 0+24.28%
60 dana$ 0+33.05%
90 dana$ 0--

Što je TheCat (THECAT)

On a mission to SOLANEYEZ the next billion normies In a universe where each blockchain boasts its own distinctive eye color, Solana shines with its brilliant, unique Solana-colored eyes. Yet, many individuals, known as Normies, remain unaware of this captivating world. $THECAT is on a mission to Solaneyez everyone, especially those unfamiliar with crypto. With its radiant eyes and formidable presence, $THECAT aims to reveal the wonders of Solana to all.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs TheCat (THECAT)

Službena web-stranica

TheCat Predviđanje cijene (USD)

Koliko će TheCat (THECAT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših TheCat (THECAT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za TheCat.

Provjerite TheCat predviđanje cijene sada!

THECAT u lokalnim valutama

TheCat (THECAT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike TheCat (THECAT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o THECAT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o TheCat (THECAT)

Koliko TheCat (THECAT) vrijedi danas?
Cijena THECAT uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena THECAT u USD?
Trenutačna cijena THECAT u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija TheCat?
Tržišna kapitalizacija za THECAT je $ 541.44K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za THECAT?
Količina u optjecaju za THECAT je 790.02M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za THECAT?
THECAT je postigao ATH cijenu od 0.00705905 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za THECAT?
THECAT je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za THECAT?
24-satni obujam trgovanja za THECAT je -- USD.
Hoće li THECAT još narasti ove godine?
THECAT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte THECAT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.