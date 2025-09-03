The Year Of The Snake (2025) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00152981 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +9.90%

The Year Of The Snake (2025) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, 2025 trgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena 2025 je $ 0.00152981, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, 2025 se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +9.90% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu The Year Of The Snake (2025)

Tržišna kapitalizacija $ 8.60K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 8.60K Količina u optjecaju 886.92M Ukupna količina 886,918,690.007833

Trenutačna tržišna kapitalizacija The Year Of The Snake je $ 8.60K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju 2025 je 886.92M, s ukupnom količinom od 886918690.007833. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.60K.