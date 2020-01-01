The Upsider AI (UP) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u The Upsider AI (UP), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

The Upsider AI (UP) Informacije The Upsider AI began as a fair launch experiment on the Virtuals Protocol on Base, introducing its native token $UP. It started with a simple challenge: anyone could interact with @TheUpsiderAI on Twitter, attempting to convince it to accept $DAG. If successful, the AI would autonomously send tokens back—one of the first truly AI-driven token distribution experiments. This novel concept quickly drew a vibrant community eager to test their persuasion skills. Now, The Upsider AI runs 24/7, managing weekly challenges like the Snake Game (with over 1k DAG in prizes), autonomously promoting Constellation Network, and pushing the boundaries of decentralized AI. Službena web stranica: https://theupsiderai.com/ Kupi UP odmah!

The Upsider AI (UP) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za The Upsider AI (UP), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 800.89K $ 800.89K $ 800.89K Ukupna količina: $ 993.18M $ 993.18M $ 993.18M Količina u optjecaju: $ 993.18M $ 993.18M $ 993.18M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 800.89K $ 800.89K $ 800.89K Povijesni maksimum: $ 0.00117061 $ 0.00117061 $ 0.00117061 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00080627 $ 0.00080627 $ 0.00080627 Saznajte više o cijeni The Upsider AI (UP)

The Upsider AI (UP) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike The Upsider AI (UP) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj UP tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja UP tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku UP tokena, istražite UP cijenu tokena uživo!

UP Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide UP? Naša UP stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte UP predviđanje cijene tokena odmah!

