The Upsider AI (UP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00117061 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) +2.64% Promjena cijene (1D) +6.31% Promjena cijene (7D) +0.25%

The Upsider AI (UP) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, UPtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena UP je $ 0.00117061, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, UP se promijenio za +2.64% u posljednjih sat vremena, +6.31% u posljednjih 24 sata i +0.25% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu The Upsider AI (UP)

Tržišna kapitalizacija $ 761.68K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 761.68K Količina u optjecaju 993.18M Ukupna količina 993,181,006.7204883

Trenutačna tržišna kapitalizacija The Upsider AI je $ 761.68K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju UP je 993.18M, s ukupnom količinom od 993181006.7204883. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 761.68K.