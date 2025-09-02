Više o UP

The Upsider AI Logotip

The Upsider AI Cijena (UP)

Neuvršten

1 UP u USD cijena uživo:

$0.00076693
$0.00076693$0.00076693
+5.70%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena The Upsider AI (UP)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 21:57:50 (UTC+8)

The Upsider AI (UP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00117061
$ 0.00117061$ 0.00117061

$ 0
$ 0$ 0

+2.64%

+6.31%

+0.25%

+0.25%

The Upsider AI (UP) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, UPtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena UP je $ 0.00117061, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, UP se promijenio za +2.64% u posljednjih sat vremena, +6.31% u posljednjih 24 sata i +0.25% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu The Upsider AI (UP)

$ 761.68K
$ 761.68K$ 761.68K

--
----

$ 761.68K
$ 761.68K$ 761.68K

993.18M
993.18M 993.18M

993,181,006.7204883
993,181,006.7204883 993,181,006.7204883

Trenutačna tržišna kapitalizacija The Upsider AI je $ 761.68K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju UP je 993.18M, s ukupnom količinom od 993181006.7204883. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 761.68K.

The Upsider AI (UP) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz The Upsider AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz The Upsider AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz The Upsider AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz The Upsider AI u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+6.31%
30 dana$ 0+475.67%
60 dana$ 0+236.21%
90 dana$ 0--

Što je The Upsider AI (UP)

The Upsider AI began as a fair launch experiment on the Virtuals Protocol on Base, introducing its native token $UP. It started with a simple challenge: anyone could interact with @TheUpsiderAI on Twitter, attempting to convince it to accept $DAG. If successful, the AI would autonomously send tokens back—one of the first truly AI-driven token distribution experiments. This novel concept quickly drew a vibrant community eager to test their persuasion skills. Now, The Upsider AI runs 24/7, managing weekly challenges like the Snake Game (with over 1k DAG in prizes), autonomously promoting Constellation Network, and pushing the boundaries of decentralized AI.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs The Upsider AI (UP)

Službena web-stranica

The Upsider AI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će The Upsider AI (UP) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših The Upsider AI (UP) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za The Upsider AI.

Provjerite The Upsider AI predviđanje cijene sada!

UP u lokalnim valutama

The Upsider AI (UP) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike The Upsider AI (UP) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o UP opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o The Upsider AI (UP)

Koliko The Upsider AI (UP) vrijedi danas?
Cijena UP uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena UP u USD?
Trenutačna cijena UP u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija The Upsider AI?
Tržišna kapitalizacija za UP je $ 761.68K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za UP?
Količina u optjecaju za UP je 993.18M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za UP?
UP je postigao ATH cijenu od 0.00117061 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za UP?
UP je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za UP?
24-satni obujam trgovanja za UP je -- USD.
Hoće li UP još narasti ove godine?
UP mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte UP predviđanje cijene za detaljniju analizu.
The Upsider AI (UP) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.