The SWARM (SWARM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00355902 24-satna najviša cijena $ 0.00472557 Najviša cijena ikada $ 0.02805265 Najniža cijena $ 0.00052271 Promjena cijene (1H) +0.81% Promjena cijene (1D) -12.87% Promjena cijene (7D) -15.37%

The SWARM (SWARM) cijena u stvarnom vremenu je $0.00411722. Tijekom protekla 24 sata, SWARMtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00355902 i najviše cijene $ 0.00472557, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SWARM je $ 0.02805265, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00052271.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SWARM se promijenio za +0.81% u posljednjih sat vremena, -12.87% u posljednjih 24 sata i -15.37% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu The SWARM (SWARM)

Tržišna kapitalizacija $ 2.12M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.12M Količina u optjecaju 514.17M Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija The SWARM je $ 2.12M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SWARM je 514.17M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.12M.