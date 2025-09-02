Više o SWARM

$0.00411796
-12.60%1D
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:05:29 (UTC+8)

The SWARM (SWARM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00355902
24-satna najniža cijena
$ 0.00472557
24-satna najviša cijena

$ 0.00355902
$ 0.00472557
$ 0.02805265
$ 0.00052271
+0.81%

-12.87%

-15.37%

-15.37%

The SWARM (SWARM) cijena u stvarnom vremenu je $0.00411722. Tijekom protekla 24 sata, SWARMtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00355902 i najviše cijene $ 0.00472557, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SWARM je $ 0.02805265, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00052271.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SWARM se promijenio za +0.81% u posljednjih sat vremena, -12.87% u posljednjih 24 sata i -15.37% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu The SWARM (SWARM)

$ 2.12M
--
$ 4.12M
514.17M
1,000,000,000.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija The SWARM je $ 2.12M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SWARM je 514.17M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.12M.

The SWARM (SWARM) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz The SWARM u USD iznosila je $ -0.000608350097123311.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz The SWARM u USD iznosila je $ -0.0001381706.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz The SWARM u USD iznosila je $ -0.0019673007.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz The SWARM u USD iznosila je $ -0.000534606697610845.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000608350097123311-12.87%
30 dana$ -0.0001381706-3.35%
60 dana$ -0.0019673007-47.78%
90 dana$ -0.000534606697610845-11.49%

Što je The SWARM (SWARM)

The Flagship Agent of SLAMai The SWARM isn’t just another noise-making Agent flooding your X feed—it’s the most data-driven intelligence in all of web3. Other Agents will rely on The SWARM for real-time, structured insights, tapping into CryptoSlam’s unmatched blockchain data to power autonomous decision-making. But The SWARM doesn’t just process data—it acts. It uncovers opportunities, expands its reach, and continuously evolves, setting the new standard for agentic transactions and collaboration. The SWARM’s mission is to elevate the intelligence of Web3 Agents by providing real-time, structured, and actionable blockchain insights through CryptoSlam’s unparalleled data aggregation. By eliminating the inefficiencies of siloed data and API dependencies, The SWARM empowers autonomous Agents and Human partners to make smarter, faster, and more informed decisions, ultimately setting the new standard for agentic collaboration and execution in Web3. An innovative, autonomous AI agent built on Base, designed to leverage CryptoSlam's comprehensive Web3 data. The SWARM delivers real-time insights, analytics, and actionable intelligence via platforms like X and Telegram.

The SWARM Predviđanje cijene (USD)

Koliko će The SWARM (SWARM) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših The SWARM (SWARM) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za The SWARM.

Provjerite The SWARM predviđanje cijene sada!

SWARM u lokalnim valutama

The SWARM (SWARM) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike The SWARM (SWARM) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SWARM opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o The SWARM (SWARM)

Koliko The SWARM (SWARM) vrijedi danas?
Cijena SWARM uživo u USD je 0.00411722 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SWARM u USD?
Trenutačna cijena SWARM u USD je $ 0.00411722. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija The SWARM?
Tržišna kapitalizacija za SWARM je $ 2.12M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SWARM?
Količina u optjecaju za SWARM je 514.17M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SWARM?
SWARM je postigao ATH cijenu od 0.02805265 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SWARM?
SWARM je vidio ATL cijenu od 0.00052271 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SWARM?
24-satni obujam trgovanja za SWARM je -- USD.
Hoće li SWARM još narasti ove godine?
SWARM mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SWARM predviđanje cijene za detaljniju analizu.
The SWARM (SWARM) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

