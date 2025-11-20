The Surfing Frenchie Cijena danas

Trenutačna cijena The Surfing Frenchie (DALE) danas je $ 0.00011261, s promjenom od 0.78% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije DALE u USD je $ 0.00011261 po DALE.

The Surfing Frenchie trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 113,081, s količinom u optjecaju od 998.77M DALE. Tijekom posljednja 24 sata, DALE trgovao je između $ 0.00010416 (niska) i $ 0.0001182 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00162335, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00010018.

U kratkoročnim performansama, DALE se kretao -1.24% u posljednjem satu i -33.54% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu The Surfing Frenchie (DALE)

Tržišna kapitalizacija $ 113.08K$ 113.08K $ 113.08K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 113.08K$ 113.08K $ 113.08K Količina u optjecaju 998.77M 998.77M 998.77M Ukupna količina 998,770,543.315945 998,770,543.315945 998,770,543.315945

