THE SUBSTANCE Cijena danas

Trenutačna cijena THE SUBSTANCE (DOSE) danas je --, s promjenom od 2.94% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije DOSE u USD je -- po DOSE.

THE SUBSTANCE trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 41,286, s količinom u optjecaju od 1000.00M DOSE. Tijekom posljednja 24 sata, DOSE trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.0010989, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, DOSE se kretao -- u posljednjem satu i -17.07% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu THE SUBSTANCE (DOSE)

Tržišna kapitalizacija $ 41.29K$ 41.29K $ 41.29K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 41.29K$ 41.29K $ 41.29K Količina u optjecaju 1000.00M 1000.00M 1000.00M Ukupna količina 999,996,224.349174 999,996,224.349174 999,996,224.349174

Trenutačna tržišna kapitalizacija THE SUBSTANCE je $ 41.29K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DOSE je 1000.00M, s ukupnom količinom od 999996224.349174. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 41.29K.