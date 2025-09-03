Više o RUGGA

The RugCoon Logotip

The RugCoon Cijena (RUGGA)

Neuvršten

1 RUGGA u USD cijena uživo:

--
----
+0.40%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena The RugCoon (RUGGA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:34:58 (UTC+8)

The RugCoon (RUGGA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00931742
$ 0.00931742$ 0.00931742

$ 0
$ 0$ 0

-0.80%

+0.18%

+4.78%

+4.78%

The RugCoon (RUGGA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, RUGGAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RUGGA je $ 0.00931742, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RUGGA se promijenio za -0.80% u posljednjih sat vremena, +0.18% u posljednjih 24 sata i +4.78% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu The RugCoon (RUGGA)

$ 64.20K
$ 64.20K$ 64.20K

--
----

$ 64.20K
$ 64.20K$ 64.20K

999.01M
999.01M 999.01M

999,005,248.582994
999,005,248.582994 999,005,248.582994

Trenutačna tržišna kapitalizacija The RugCoon je $ 64.20K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RUGGA je 999.01M, s ukupnom količinom od 999005248.582994. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 64.20K.

The RugCoon (RUGGA) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz The RugCoon u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz The RugCoon u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz The RugCoon u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz The RugCoon u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.18%
30 dana$ 0-7.52%
60 dana$ 0-14.70%
90 dana$ 0--

Što je The RugCoon (RUGGA)

The RugCoon is about poking fun at the amount of rug pulls that are launched and made each day on the Solana blockchain. It's a satirical jab at the general ecosystem, and ties in with the "sneaky" nature / perception of raccoons as an animal. The token represents a community of individuals who are sick of getting 'rugged', and also appreciate the devious nature of the main character, rugga as well as the satirical aura of the token itself.

Resurs The RugCoon (RUGGA)

Službena web-stranica

The RugCoon Predviđanje cijene (USD)

Koliko će The RugCoon (RUGGA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših The RugCoon (RUGGA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za The RugCoon.

Provjerite The RugCoon predviđanje cijene sada!

RUGGA u lokalnim valutama

The RugCoon (RUGGA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike The RugCoon (RUGGA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o RUGGA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o The RugCoon (RUGGA)

Koliko The RugCoon (RUGGA) vrijedi danas?
Cijena RUGGA uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena RUGGA u USD?
Trenutačna cijena RUGGA u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija The RugCoon?
Tržišna kapitalizacija za RUGGA je $ 64.20K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za RUGGA?
Količina u optjecaju za RUGGA je 999.01M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za RUGGA?
RUGGA je postigao ATH cijenu od 0.00931742 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za RUGGA?
RUGGA je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za RUGGA?
24-satni obujam trgovanja za RUGGA je -- USD.
Hoće li RUGGA još narasti ove godine?
RUGGA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte RUGGA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:34:58 (UTC+8)

