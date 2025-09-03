The RugCoon (RUGGA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00931742 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -0.80% Promjena cijene (1D) +0.18% Promjena cijene (7D) +4.78%

The RugCoon (RUGGA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, RUGGAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RUGGA je $ 0.00931742, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RUGGA se promijenio za -0.80% u posljednjih sat vremena, +0.18% u posljednjih 24 sata i +4.78% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu The RugCoon (RUGGA)

Tržišna kapitalizacija $ 64.20K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 64.20K Količina u optjecaju 999.01M Ukupna količina 999,005,248.582994

Trenutačna tržišna kapitalizacija The RugCoon je $ 64.20K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RUGGA je 999.01M, s ukupnom količinom od 999005248.582994. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 64.20K.