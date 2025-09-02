The Rug Game (TRG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.03% Promjena cijene (1D) -2.48% Promjena cijene (7D) -0.14% Promjena cijene (7D) -0.14%

The Rug Game (TRG) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, TRGtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TRG je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TRG se promijenio za +0.03% u posljednjih sat vremena, -2.48% u posljednjih 24 sata i -0.14% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu The Rug Game (TRG)

Tržišna kapitalizacija $ 796.57K$ 796.57K $ 796.57K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 796.57K$ 796.57K $ 796.57K Količina u optjecaju 5.27T 5.27T 5.27T Ukupna količina 5,265,499,541,702.0 5,265,499,541,702.0 5,265,499,541,702.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija The Rug Game je $ 796.57K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TRG je 5.27T, s ukupnom količinom od 5265499541702.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 796.57K.