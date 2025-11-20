The Right Wing Cijena danas

Trenutačna cijena The Right Wing (RIGHT) danas je $ 0.00000523, s promjenom od 6.66% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije RIGHT u USD je $ 0.00000523 po RIGHT.

The Right Wing trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 5,233.95, s količinom u optjecaju od 999.83M RIGHT. Tijekom posljednja 24 sata, RIGHT trgovao je između $ 0.00000479 (niska) i $ 0.0000053 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00023203, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00000479.

U kratkoročnim performansama, RIGHT se kretao -- u posljednjem satu i -9.75% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu The Right Wing (RIGHT)

Tržišna kapitalizacija $ 5.23K$ 5.23K $ 5.23K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.23K$ 5.23K $ 5.23K Količina u optjecaju 999.83M 999.83M 999.83M Ukupna količina 999,833,183.705276 999,833,183.705276 999,833,183.705276

