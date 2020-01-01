The Retirement Token (42069K) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u The Retirement Token (42069K), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

The Retirement Token (42069K) Informacije Many experts recommend investing 10-15 percent of your annual salary in a retirement savings vehicle like a 42069(k). Službena web stranica: https://www.42069k.fund

The Retirement Token (42069K) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za The Retirement Token (42069K), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 221.55K $ 221.55K $ 221.55K Ukupna količina: $ 998.03M $ 998.03M $ 998.03M Količina u optjecaju: $ 998.03M $ 998.03M $ 998.03M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 221.55K $ 221.55K $ 221.55K Povijesni maksimum: $ 0.00208747 $ 0.00208747 $ 0.00208747 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00022199 $ 0.00022199 $ 0.00022199 Saznajte više o cijeni The Retirement Token (42069K)

The Retirement Token (42069K) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike The Retirement Token (42069K) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj 42069K tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja 42069K tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku 42069K tokena, istražite 42069K cijenu tokena uživo!

42069K Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide 42069K? Naša 42069K stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

