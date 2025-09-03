Više o 42069K

42069K Informacije o cijeni

42069K Službena web stranica

42069K Tokenomija

42069K Prognoza cijena

The Retirement Token Logotip

The Retirement Token Cijena (42069K)

Neuvršten

1 42069K u USD cijena uživo:

$0.00022984
$0.00022984
+8.80%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena The Retirement Token (42069K)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:49:06 (UTC+8)

The Retirement Token (42069K) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.00208747
$ 0.00208747

$ 0
$ 0

+2.07%

+8.88%

-7.22%

-7.22%

The Retirement Token (42069K) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, 42069Ktrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena 42069K je $ 0.00208747, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, 42069K se promijenio za +2.07% u posljednjih sat vremena, +8.88% u posljednjih 24 sata i -7.22% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu The Retirement Token (42069K)

$ 227.57K
$ 227.57K

--
----

$ 227.57K
$ 227.57K

998.03M
998.03M

998,029,933.658047
998,029,933.658047

Trenutačna tržišna kapitalizacija The Retirement Token je $ 227.57K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju 42069K je 998.03M, s ukupnom količinom od 998029933.658047. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 227.57K.

The Retirement Token (42069K) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz The Retirement Token u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz The Retirement Token u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz The Retirement Token u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz The Retirement Token u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+8.88%
30 dana$ 0-28.31%
60 dana$ 0+401.16%
90 dana$ 0--

Što je The Retirement Token (42069K)

Many experts recommend investing 10-15 percent of your annual salary in a retirement savings vehicle like a 42069(k). Many experts recommend investing 10-15 percent of your annual salary in a retirement savings vehicle like a 42069(k). Many experts recommend investing 10-15 percent of your annual salary in a retirement savings vehicle like a 42069(k). Many experts recommend investing 10-15 percent of your annual salary in a retirement savings vehicle like a 42069(k).

Resurs The Retirement Token (42069K)

Službena web-stranica

The Retirement Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će The Retirement Token (42069K) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših The Retirement Token (42069K) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za The Retirement Token.

Provjerite The Retirement Token predviđanje cijene sada!

42069K u lokalnim valutama

The Retirement Token (42069K) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike The Retirement Token (42069K) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o 42069K opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o The Retirement Token (42069K)

Koliko The Retirement Token (42069K) vrijedi danas?
Cijena 42069K uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena 42069K u USD?
Trenutačna cijena 42069K u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija The Retirement Token?
Tržišna kapitalizacija za 42069K je $ 227.57K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za 42069K?
Količina u optjecaju za 42069K je 998.03M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za 42069K?
42069K je postigao ATH cijenu od 0.00208747 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za 42069K?
42069K je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za 42069K?
24-satni obujam trgovanja za 42069K je -- USD.
Hoće li 42069K još narasti ove godine?
42069K mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte 42069K predviđanje cijene za detaljniju analizu.
The Retirement Token (42069K) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

