The Retirement Token (42069K) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00208747$ 0.00208747 $ 0.00208747 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +2.07% Promjena cijene (1D) +8.88% Promjena cijene (7D) -7.22% Promjena cijene (7D) -7.22%

The Retirement Token (42069K) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, 42069Ktrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena 42069K je $ 0.00208747, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, 42069K se promijenio za +2.07% u posljednjih sat vremena, +8.88% u posljednjih 24 sata i -7.22% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu The Retirement Token (42069K)

Tržišna kapitalizacija $ 227.57K$ 227.57K $ 227.57K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 227.57K$ 227.57K $ 227.57K Količina u optjecaju 998.03M 998.03M 998.03M Ukupna količina 998,029,933.658047 998,029,933.658047 998,029,933.658047

Trenutačna tržišna kapitalizacija The Retirement Token je $ 227.57K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju 42069K je 998.03M, s ukupnom količinom od 998029933.658047. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 227.57K.