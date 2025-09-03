THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00357343$ 0.00357343 $ 0.00357343 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.39% Promjena cijene (1D) +2.99% Promjena cijene (7D) -2.74% Promjena cijene (7D) -2.74%

THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, RETIREMENTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RETIREMENT je $ 0.00357343, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RETIREMENT se promijenio za +1.39% u posljednjih sat vremena, +2.99% u posljednjih 24 sata i -2.74% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT)

Tržišna kapitalizacija $ 46.59K$ 46.59K $ 46.59K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 46.59K$ 46.59K $ 46.59K Količina u optjecaju 998.52M 998.52M 998.52M Ukupna količina 998,524,572.087923 998,524,572.087923 998,524,572.087923

Trenutačna tržišna kapitalizacija THE RETIREMENT COIN je $ 46.59K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RETIREMENT je 998.52M, s ukupnom količinom od 998524572.087923. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 46.59K.