THE RETIREMENT COIN Logotip

THE RETIREMENT COIN Cijena (RETIREMENT)

Neuvršten

1 RETIREMENT u USD cijena uživo:

--
----
+2.90%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:48:57 (UTC+8)

THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00357343
$ 0.00357343$ 0.00357343

$ 0
$ 0$ 0

+1.39%

+2.99%

-2.74%

-2.74%

THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, RETIREMENTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RETIREMENT je $ 0.00357343, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RETIREMENT se promijenio za +1.39% u posljednjih sat vremena, +2.99% u posljednjih 24 sata i -2.74% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT)

$ 46.59K
$ 46.59K$ 46.59K

--
----

$ 46.59K
$ 46.59K$ 46.59K

998.52M
998.52M 998.52M

998,524,572.087923
998,524,572.087923 998,524,572.087923

Trenutačna tržišna kapitalizacija THE RETIREMENT COIN je $ 46.59K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RETIREMENT je 998.52M, s ukupnom količinom od 998524572.087923. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 46.59K.

THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz THE RETIREMENT COIN u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz THE RETIREMENT COIN u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz THE RETIREMENT COIN u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz THE RETIREMENT COIN u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+2.99%
30 dana$ 0+24.17%
60 dana$ 0+47.53%
90 dana$ 0--

Što je THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT)

Retirement is the coin that will make all holders Retire. This is a meme coin growing a community strong through memes, raids, and influence within the crypto community. We are developing our community to create animation content for all social media platforms like x Tiktok and youtube. All community memebers have come together to help push the narrative of our project and to get our new meme viral among all platforms. At the end of the day all wish to retire.

Resurs THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT)

Službena web-stranica

THE RETIREMENT COIN Predviđanje cijene (USD)

Koliko će THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za THE RETIREMENT COIN.

Provjerite THE RETIREMENT COIN predviđanje cijene sada!

RETIREMENT u lokalnim valutama

THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o RETIREMENT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT)

Koliko THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) vrijedi danas?
Cijena RETIREMENT uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena RETIREMENT u USD?
Trenutačna cijena RETIREMENT u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija THE RETIREMENT COIN?
Tržišna kapitalizacija za RETIREMENT je $ 46.59K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za RETIREMENT?
Količina u optjecaju za RETIREMENT je 998.52M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za RETIREMENT?
RETIREMENT je postigao ATH cijenu od 0.00357343 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za RETIREMENT?
RETIREMENT je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za RETIREMENT?
24-satni obujam trgovanja za RETIREMENT je -- USD.
Hoće li RETIREMENT još narasti ove godine?
RETIREMENT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte RETIREMENT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

