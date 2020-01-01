The Resistance Cat ($RECA) Tokenomika
The Resistance Cat ($RECA) Informacije
Resistance Cat (RECA) is the new guardian on the TON blockchain, designed to ensure safety and transparency for all participants. As a dedicated Telegram mini-app, RECA offers a user-friendly platform where only thoroughly vetted projects are featured. This initiative aims to protect new entrants in the TON ecosystem from common pitfalls and scams by providing educational resources and community-driven insights.
By integrating directly with TON Wallets, RECA enhances user interaction through functionalities like project voting and feedback submission, making it a central hub for trusted blockchain projects. Whether you're a seasoned investor or a newcomer to the crypto world, Resistance Cat empowers you to make informed decisions with confidence.
Join the Resistance Cat community and help us build a safer and more reliable TON blockchain ecosystem.
The Resistance Cat ($RECA) Tokenomika i analiza cijena
Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za The Resistance Cat ($RECA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.
The Resistance Cat ($RECA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike The Resistance Cat ($RECA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj $RECA tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja $RECA tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku $RECA tokena, istražite $RECA cijenu tokena uživo!
Odricanje od odgovornosti
Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.