The Resistance Cat ($RECA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u The Resistance Cat ($RECA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

The Resistance Cat ($RECA) Informacije Resistance Cat (RECA) is the new guardian on the TON blockchain, designed to ensure safety and transparency for all participants. As a dedicated Telegram mini-app, RECA offers a user-friendly platform where only thoroughly vetted projects are featured. This initiative aims to protect new entrants in the TON ecosystem from common pitfalls and scams by providing educational resources and community-driven insights. By integrating directly with TON Wallets, RECA enhances user interaction through functionalities like project voting and feedback submission, making it a central hub for trusted blockchain projects. Whether you're a seasoned investor or a newcomer to the crypto world, Resistance Cat empowers you to make informed decisions with confidence. Join the Resistance Cat community and help us build a safer and more reliable TON blockchain ecosystem. Službena web stranica: https://reca.live Kupi $RECA odmah!

The Resistance Cat ($RECA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za The Resistance Cat ($RECA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 332.08K $ 332.08K $ 332.08K Ukupna količina: $ 9.98M $ 9.98M $ 9.98M Količina u optjecaju: $ 9.84M $ 9.84M $ 9.84M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 336.67K $ 336.67K $ 336.67K Povijesni maksimum: $ 0.887984 $ 0.887984 $ 0.887984 Povijesni minimum: $ 0.00981998 $ 0.00981998 $ 0.00981998 Trenutna cijena: $ 0.03374085 $ 0.03374085 $ 0.03374085 Saznajte više o cijeni The Resistance Cat ($RECA)

The Resistance Cat ($RECA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike The Resistance Cat ($RECA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj $RECA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja $RECA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku $RECA tokena, istražite $RECA cijenu tokena uživo!

$RECA Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide $RECA? Naša $RECA stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte $RECA predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!