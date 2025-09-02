The Resistance Cat ($RECA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.03739185 24-satna najviša cijena $ 0.03840066 Najviša cijena ikada $ 0.887984 Najniža cijena $ 0.00981998 Promjena cijene (1H) +1.55% Promjena cijene (1D) +0.27% Promjena cijene (7D) -22.09%

The Resistance Cat ($RECA) cijena u stvarnom vremenu je $0.03806417. Tijekom protekla 24 sata, $RECAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.03739185 i najviše cijene $ 0.03840066, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $RECA je $ 0.887984, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00981998.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $RECA se promijenio za +1.55% u posljednjih sat vremena, +0.27% u posljednjih 24 sata i -22.09% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu The Resistance Cat ($RECA)

Tržišna kapitalizacija $ 374.63K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 379.80K Količina u optjecaju 9.84M Ukupna količina 9,977,971.99

Trenutačna tržišna kapitalizacija The Resistance Cat je $ 374.63K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $RECA je 9.84M, s ukupnom količinom od 9977971.99. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 379.80K.