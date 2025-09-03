The Republican Party (GOP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

The Republican Party (GOP) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GOPtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GOP je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GOP se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu The Republican Party (GOP)

Tržišna kapitalizacija $ 21.37K$ 21.37K $ 21.37K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 21.37K$ 21.37K $ 21.37K Količina u optjecaju 8.08B 8.08B 8.08B Ukupna količina 8,081,000,000.0 8,081,000,000.0 8,081,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija The Republican Party je $ 21.37K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GOP je 8.08B, s ukupnom količinom od 8081000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 21.37K.