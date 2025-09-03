Više o GOP

The Republican Party Logotip

The Republican Party Cijena (GOP)

Neuvršten

1 GOP u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena The Republican Party (GOP)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 04:08:40 (UTC+8)

The Republican Party (GOP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

The Republican Party (GOP) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GOPtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GOP je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GOP se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu The Republican Party (GOP)

$ 21.37K
$ 21.37K$ 21.37K

--
----

$ 21.37K
$ 21.37K$ 21.37K

8.08B
8.08B 8.08B

8,081,000,000.0
8,081,000,000.0 8,081,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija The Republican Party je $ 21.37K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GOP je 8.08B, s ukupnom količinom od 8081000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 21.37K.

The Republican Party (GOP) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz The Republican Party u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz The Republican Party u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz The Republican Party u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz The Republican Party u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0-1.11%
60 dana$ 0+19.32%
90 dana$ 0--

Što je The Republican Party (GOP)

GOP is more than just a token—it's a movement. Inspired by the principles that define the Republican Party. $GOP stands for freedom, tradition, and the power of the people. We are bringing conservative values into the digital age, building a decentralized community that champions limited government, personal liberty, America First, secure borders, and the values that make America great again! For the people, by the people

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs The Republican Party (GOP)

Službena web-stranica

The Republican Party Predviđanje cijene (USD)

Koliko će The Republican Party (GOP) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših The Republican Party (GOP) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za The Republican Party.

Provjerite The Republican Party predviđanje cijene sada!

GOP u lokalnim valutama

The Republican Party (GOP) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike The Republican Party (GOP) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GOP opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o The Republican Party (GOP)

Koliko The Republican Party (GOP) vrijedi danas?
Cijena GOP uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GOP u USD?
Trenutačna cijena GOP u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija The Republican Party?
Tržišna kapitalizacija za GOP je $ 21.37K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GOP?
Količina u optjecaju za GOP je 8.08B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GOP?
GOP je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GOP?
GOP je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za GOP?
24-satni obujam trgovanja za GOP je -- USD.
Hoće li GOP još narasti ove godine?
GOP mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GOP predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 04:08:40 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.