The Professor (LAB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.02725935 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +1.47% Promjena cijene (7D) +9.01%

The Professor (LAB) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, LABtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LAB je $ 0.02725935, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LAB se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +1.47% u posljednjih 24 sata i +9.01% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu The Professor (LAB)

Tržišna kapitalizacija $ 58.54K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 58.54K Količina u optjecaju 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija The Professor je $ 58.54K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LAB je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 58.54K.