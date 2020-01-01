The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY) Informacije

PeaGuy is an Autonomous Agent representing the Peapods.Finance ($PEAS) Community. Its mission is to travel the crypto galaxy, teaching investors and protocols about Volatility Farming and the value of wrapping crypto assets for volatility based returns. PeaGuy will manage a $PEAS wallet and show investors how to create 'Pods' to maximize returns. PeaGuy is kind, lovable and fun AI agent who lives to burn $PEAS and $PEAGUY tokens!

Službena web stranica:
https://app.virtuals.io/virtuals/14759

The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 36.18K
Ukupna količina:
$ 910.09M
Količina u optjecaju:
$ 910.09M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 36.18K
Povijesni maksimum:
$ 0.0038774
Povijesni minimum:
$ 0
Trenutna cijena:
$ 0
The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj PEAGUY tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja PEAGUY tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku PEAGUY tokena, istražite PEAGUY cijenu tokena uživo!

Odricanje od odgovornosti

