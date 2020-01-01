The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

PeaGuy is an Autonomous Agent representing the Peapods.Finance ($PEAS) Community. Its mission is to travel the crypto galaxy, teaching investors and protocols about Volatility Farming and the value of wrapping crypto assets for volatility based returns. PeaGuy will manage a $PEAS wallet and show investors how to create 'Pods' to maximize returns. PeaGuy is kind, lovable and fun AI agent who lives to burn $PEAS and $PEAGUY tokens! Službena web stranica: https://app.virtuals.io/virtuals/14759

The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 36.18K $ 36.18K $ 36.18K Ukupna količina: $ 910.09M $ 910.09M $ 910.09M Količina u optjecaju: $ 910.09M $ 910.09M $ 910.09M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 36.18K $ 36.18K $ 36.18K Povijesni maksimum: $ 0.0038774 $ 0.0038774 $ 0.0038774 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY)

The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PEAGUY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PEAGUY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PEAGUY tokena, istražite PEAGUY cijenu tokena uživo!

Želite li znati u kojem smjeru ide PEAGUY? Naša PEAGUY stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

