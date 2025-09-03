Više o PEAGUY

PEAGUY Informacije o cijeni

PEAGUY Službena web stranica

PEAGUY Tokenomija

PEAGUY Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

The Pea Guy by Virtuals Logotip

The Pea Guy by Virtuals Cijena (PEAGUY)

Neuvršten

1 PEAGUY u USD cijena uživo:

--
----
-9.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 04:08:26 (UTC+8)

The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0038774
$ 0.0038774$ 0.0038774

$ 0
$ 0$ 0

-0.52%

-9.01%

+1.01%

+1.01%

The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PEAGUYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PEAGUY je $ 0.0038774, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PEAGUY se promijenio za -0.52% u posljednjih sat vremena, -9.01% u posljednjih 24 sata i +1.01% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY)

$ 31.89K
$ 31.89K$ 31.89K

--
----

$ 31.89K
$ 31.89K$ 31.89K

910.09M
910.09M 910.09M

910,085,083.4425664
910,085,083.4425664 910,085,083.4425664

Trenutačna tržišna kapitalizacija The Pea Guy by Virtuals je $ 31.89K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PEAGUY je 910.09M, s ukupnom količinom od 910085083.4425664. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 31.89K.

The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz The Pea Guy by Virtuals u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz The Pea Guy by Virtuals u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz The Pea Guy by Virtuals u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz The Pea Guy by Virtuals u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-9.01%
30 dana$ 0+100.81%
60 dana$ 0+43.22%
90 dana$ 0--

Što je The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY)

PeaGuy is an Autonomous Agent representing the Peapods.Finance ($PEAS) Community. Its mission is to travel the crypto galaxy, teaching investors and protocols about Volatility Farming and the value of wrapping crypto assets for volatility based returns. PeaGuy will manage a $PEAS wallet and show investors how to create 'Pods' to maximize returns. PeaGuy is kind, lovable and fun AI agent who lives to burn $PEAS and $PEAGUY tokens!

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY)

Službena web-stranica

The Pea Guy by Virtuals Predviđanje cijene (USD)

Koliko će The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za The Pea Guy by Virtuals.

Provjerite The Pea Guy by Virtuals predviđanje cijene sada!

PEAGUY u lokalnim valutama

The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PEAGUY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY)

Koliko The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY) vrijedi danas?
Cijena PEAGUY uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PEAGUY u USD?
Trenutačna cijena PEAGUY u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija The Pea Guy by Virtuals?
Tržišna kapitalizacija za PEAGUY je $ 31.89K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PEAGUY?
Količina u optjecaju za PEAGUY je 910.09M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PEAGUY?
PEAGUY je postigao ATH cijenu od 0.0038774 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PEAGUY?
PEAGUY je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PEAGUY?
24-satni obujam trgovanja za PEAGUY je -- USD.
Hoće li PEAGUY još narasti ove godine?
PEAGUY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PEAGUY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 04:08:26 (UTC+8)

The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.