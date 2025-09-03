The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.0038774$ 0.0038774 $ 0.0038774 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.52% Promjena cijene (1D) -9.01% Promjena cijene (7D) +1.01% Promjena cijene (7D) +1.01%

The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PEAGUYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PEAGUY je $ 0.0038774, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PEAGUY se promijenio za -0.52% u posljednjih sat vremena, -9.01% u posljednjih 24 sata i +1.01% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY)

Tržišna kapitalizacija $ 31.89K$ 31.89K $ 31.89K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 31.89K$ 31.89K $ 31.89K Količina u optjecaju 910.09M 910.09M 910.09M Ukupna količina 910,085,083.4425664 910,085,083.4425664 910,085,083.4425664

Trenutačna tržišna kapitalizacija The Pea Guy by Virtuals je $ 31.89K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PEAGUY je 910.09M, s ukupnom količinom od 910085083.4425664. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 31.89K.