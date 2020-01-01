The Order of the Golden Bull ($GOLDEN) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u The Order of the Golden Bull ($GOLDEN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

The Order of the Golden Bull ($GOLDEN) Informacije The Order of the Golden Bull worships at the feet of our lord, the one true animal idol of crypto; The Golden Bull. Become an acolyte today and we shall manifest the fabled GOLDEN BULLRUN. It is long prophesied that the Golden Bull shall return to our earthly realm, sparking off the GOLDEN BULLRUN and justly rewarded those that remained faithful. By worship and following of the commandments, acolytes of the Order of the Golden Bull will find their purpose and receive their rewards Službena web stranica: https://www.goldenbullrun.com Kupi $GOLDEN odmah!

The Order of the Golden Bull ($GOLDEN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za The Order of the Golden Bull ($GOLDEN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 21.71K $ 21.71K $ 21.71K Ukupna količina: $ 999.30M $ 999.30M $ 999.30M Količina u optjecaju: $ 999.30M $ 999.30M $ 999.30M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 21.71K $ 21.71K $ 21.71K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni The Order of the Golden Bull ($GOLDEN)

The Order of the Golden Bull ($GOLDEN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike The Order of the Golden Bull ($GOLDEN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj $GOLDEN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja $GOLDEN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku $GOLDEN tokena, istražite $GOLDEN cijenu tokena uživo!

$GOLDEN Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide $GOLDEN? Naša $GOLDEN stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte $GOLDEN predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!