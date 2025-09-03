Više o $GOLDEN

$GOLDEN Informacije o cijeni

$GOLDEN Službena web stranica

$GOLDEN Tokenomija

$GOLDEN Prognoza cijena

The Order of the Golden Bull Logotip

The Order of the Golden Bull Cijena ($GOLDEN)

Neuvršten

1 $GOLDEN u USD cijena uživo:

--
----
+2.70%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena The Order of the Golden Bull ($GOLDEN)
The Order of the Golden Bull ($GOLDEN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.43%

+2.78%

-1.27%

-1.27%

The Order of the Golden Bull ($GOLDEN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, $GOLDENtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $GOLDEN je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $GOLDEN se promijenio za -0.43% u posljednjih sat vremena, +2.78% u posljednjih 24 sata i -1.27% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu The Order of the Golden Bull ($GOLDEN)

$ 22.53K
$ 22.53K$ 22.53K

--
----

$ 22.53K
$ 22.53K$ 22.53K

999.30M
999.30M 999.30M

999,298,990.0
999,298,990.0 999,298,990.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija The Order of the Golden Bull je $ 22.53K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $GOLDEN je 999.30M, s ukupnom količinom od 999298990.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 22.53K.

The Order of the Golden Bull ($GOLDEN) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz The Order of the Golden Bull u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz The Order of the Golden Bull u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz The Order of the Golden Bull u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz The Order of the Golden Bull u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+2.78%
30 dana$ 0+40.48%
60 dana$ 0+79.84%
90 dana$ 0--

Što je The Order of the Golden Bull ($GOLDEN)

The Order of the Golden Bull worships at the feet of our lord, the one true animal idol of crypto; The Golden Bull. Become an acolyte today and we shall manifest the fabled GOLDEN BULLRUN. It is long prophesied that the Golden Bull shall return to our earthly realm, sparking off the GOLDEN BULLRUN and justly rewarded those that remained faithful. By worship and following of the commandments, acolytes of the Order of the Golden Bull will find their purpose and receive their rewards

Resurs The Order of the Golden Bull ($GOLDEN)

Službena web-stranica

The Order of the Golden Bull Predviđanje cijene (USD)

Koliko će The Order of the Golden Bull ($GOLDEN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših The Order of the Golden Bull ($GOLDEN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za The Order of the Golden Bull.

Provjerite The Order of the Golden Bull predviđanje cijene sada!

$GOLDEN u lokalnim valutama

The Order of the Golden Bull ($GOLDEN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike The Order of the Golden Bull ($GOLDEN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o $GOLDEN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o The Order of the Golden Bull ($GOLDEN)

Koliko The Order of the Golden Bull ($GOLDEN) vrijedi danas?
Cijena $GOLDEN uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena $GOLDEN u USD?
Trenutačna cijena $GOLDEN u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija The Order of the Golden Bull?
Tržišna kapitalizacija za $GOLDEN je $ 22.53K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za $GOLDEN?
Količina u optjecaju za $GOLDEN je 999.30M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za $GOLDEN?
$GOLDEN je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za $GOLDEN?
$GOLDEN je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za $GOLDEN?
24-satni obujam trgovanja za $GOLDEN je -- USD.
Hoće li $GOLDEN još narasti ove godine?
$GOLDEN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte $GOLDEN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.