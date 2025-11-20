The Orange Era Cijena danas

Trenutačna cijena The Orange Era (ORANGE) danas je --, s promjenom od 0.14% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije ORANGE u USD je -- po ORANGE.

The Orange Era trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 29,473, s količinom u optjecaju od 999.58M ORANGE. Tijekom posljednja 24 sata, ORANGE trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00484745, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, ORANGE se kretao -2.93% u posljednjem satu i -17.63% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu The Orange Era (ORANGE)

Tržišna kapitalizacija $ 29.47K$ 29.47K $ 29.47K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 29.47K$ 29.47K $ 29.47K Količina u optjecaju 999.58M 999.58M 999.58M Ukupna količina 999,579,028.303369 999,579,028.303369 999,579,028.303369

